《反滲透法》今天可能在立法院三讀通過，不過，國民黨和親民黨打算在明年提釋憲。台北市長柯文哲31日表示，有這種反對黨乾脆沒有算了，用釋憲的方式乾脆下跪投降就好了。

柯文哲今出席居住正義2.0成果發表，被問到若《反滲透法》通過，國親打算明年提釋憲，柯先是嘆了一口氣說，哀，有這種反對黨乾脆沒有算了，不是丟水球就去釋憲，有夠丟臉。

他強調，至少要能夠講出來哪個地方不對，不管要文鬥或武鬥要有一個樣子，釋憲乾脆下跪投降就好了。

(中時 )