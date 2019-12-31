《反滲透法》若通過國親要釋憲 柯P說話了 11:422019/12/31 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《反滲透法》今天可能在立法院三讀通過，不過，國民黨和親民黨打算在明年提釋憲。台北市長柯文哲31日表示，有這種反對黨乾脆沒有算了，用釋憲的方式乾脆下跪投降就好了。 柯文哲今出席居住正義2.0成果發表，被問到若《反滲透法》通過，國親打算明年提釋憲，柯先是嘆了一口氣說，哀，有這種反對黨乾脆沒有算了，不是丟水球就去釋憲，有夠丟臉。 他強調，至少要能夠講出來哪個地方不對，不管要文鬥或武鬥要有一個樣子，釋憲乾脆下跪投降就好了。 (中時 ) #釋憲 #反滲透法 #柯文哲 #2020 大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 喜樂島批反滲透法 籲泛綠側翼勿鬥爭抹紅 19:362019/12/30 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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