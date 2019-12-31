元旦假期將屆冷氣團來襲，再加上過半個月寒假旺季將來到，「宅經濟」的遊戲股今（31）日先發燒，線上遊戲股指數及文化創意指數，多以遊戲股為主要成分股，今日上述二檔指數至11點過後，約分別大漲2.63％及1.51％，包括網龍（3083）、歐買尬（3687）、宇峻（3546）等遊戲股，股價均呈現大漲6～7％以上。

台股今日為2019年封關，台積電、和泰車、日月光投控、南亞科等等重量級權值股，2019年股價、市值均拉出長紅，封關日股價呈現拉回整理，2020年蓄勢再發。

而盤面則由中小型股接棒，伴隨著寒假腳步逐漸接近，市場看好宅經濟商機，資金轉入、股價發威，帶動線上遊戲指數及文化創意指數等同步大漲。

除了上述網龍、歐買尬、宇峻等股價大漲外，包括尚凡、傳奇、隆中、昱泉、橘子、大宇資、鈊象等股也上漲1～5％之間，力圖振作拉抬封關行情。

(工商 )