湖人前鋒杜德利在接受電台訪問時表示，快艇是他待過最爛的球隊，葛瑞芬則是最難相處的隊友。

現年34歲的杜德利，2007年選秀會首輪第22順位加盟黃蜂，先後待過太陽、快艇、公鹿、巫師、籃網和湖人，除了太陽之外，其他球隊都只待了1季，可說是職業浪人。

杜德利在2013年被太陽交易至快艇，該季打了74場比賽，先發43場，是他職業生涯中第三季獲得先發場次最多的一季，然而快艇卻是他職業生涯效力最不愉快的球隊。

杜德利說，「快艇是我待過最爛的球隊，那是一支兩極化的隊伍，隊友們在場下交情都不錯，可惜一到球場上就完全變了樣，當球隊領先20分以上的時候怎麼打都是對了，一旦球隊落後20分的時候就會開始互相指責，然後想要大打出手。」

談到最討厭的隊友，杜德利表示，「我不喜歡葛瑞芬，雖然我和他的關係並不差，但我討厭他的個性和打球態度，我認為他是一位很棒的球員，可惜當球隊贏的時候彼此間就是最棒的隊友，但是當球隊輸球的時候就不同了，所以我最不喜歡的隊友就是葛瑞芬了。」

(中時 )