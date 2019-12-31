政大法律系副教授廖元豪批評《反滲透法》的立法過程。（黃世麒攝）

台大政治系教授蘇宏達今天在臉書發表去年批評政府遭查水表經歷，律師葉慶元今天指出，今年政府依據社維法中散布謠言罪查辦的案件共123件，這三年總計超過200件，遠高過於過去紀錄。韓辦總發言人王淺秋痛批，民主退步黨箝制言論自由，回到綠色恐怖，評估籌組律師團，協助遭受公權力迫害者打官司。

韓辦上午舉行「反滲透法決戰日：檢視蔡總統的兩岸政策！」記者會。韓辦總發言人王淺秋暗諷「你被約談了沒」已取代「吃飽沒」問候語。

王淺秋痛批，只要在網路上張貼對政府不利言論，就像警總時代遭約談，如今言論自由開倒車，可恥至極，民主退步黨在箝制言論自由，回到綠色恐怖時代，未來將評估籌組律師團，協助大家打官司，歡迎遭公權力迫害的人來檢舉。

與會的政大法律系副教授廖元豪說，民進黨稱反滲透法沒有想像中可怕，但這是騙人不看條文，此法專抓台灣人，未來台商、台幹等在大陸設立的團體都叫滲透來源，若回台從事競選造勢，通通都是犯罪行為，直指郭台銘也是滲透來源，在選舉中資助任何選舉活動，受他指示的人也是犯罪。

廖元豪形容反滲透法如流刺網，形同懲治叛亂條例或戡亂時期檢肅匪諜條例，由於指示委託定義不清楚，恐造成寒蟬效應人人自危，預言未來兩岸不可能有正常交流。

律師葉慶元說，立法院審查服貿因國民黨立委張慶忠跳過委員會，掀起太陽花攻佔立院抗議黑箱，此次反滲透法，民進黨依國會席次優勢，直接逕付二讀跳過委員會審查，呼籲選民用選票實質制裁違背程序正義與實質正義的政黨。

葉慶元舉例，假使參加兩岸參訪，接受對岸落地接待，由於大陸學校都由政府直接設立控制，其回台後捐贈政治獻金，是否為受滲透來源資助而捐助政治獻金遭懲處。

葉慶元指出，從2009年至2016年，政府依據社維法中散布謠言罪查辦的案件共100件，不料，今年就有123人遭查辦，光三年就超過200件，憂反滲透法若通過，不知道會被濫用到何種程度。

韓辦發言人葉元之說，顯而易見地，反滲透法就是瞄準選舉，通過後讓民進黨得利，這是一部違法程序正義，內容模糊不清的法律。

(中時 )