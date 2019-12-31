即將進入寒假旺季，及過年紅包題材，遊戲族群今天再度帶來強勁表現，網龍(3083)一度攻上漲停，遊戲股王鈊象(3293)再次逼近400元大關，盤中漲幅3％，宇峻(3546)、隆中(6542)、歐買尬(3687)亦呈現相對強勁走勢。

每年第1季為遊戲股傳統旺季，有年終獎金及過年紅包加持，各廠商每年營收都來到當年度單季的相對高峰。另外，1月台北電玩展更驅動一波熱潮，今年弘煜(6482)、網龍(3083)、網銀國際等主攻商務區，玩家區參展陣容包括：遊戲橘子(6180)、宇峻、鈊象、智冠(5478)等上櫃公司。

近年來休閒博奕遊戲當道，鈊象今年以來，《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》以及《海王寶藏》五虎將合計貢獻大半營收，宇峻也有《拉斯維加斯》、《搓麻將》等休閒博奕遊戲，博奕概念股有機會在過年衝出更優異的營收。

在新遊戲部分，市場關注仍在於網龍的《黃易2》及宇峻的《三國群英傳M》，不過，上市日期都落在過年之後，兩款遊戲都是過去端遊知名IP，上市後單月都是拚億元營收的遊戲大作，但最終表現仍看遊戲上市後的玩家接受度。

(時報資訊)