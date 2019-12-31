台股今日陷入震盪整理，多頭資金轉入生醫族群，中低價位個股在封關日積極表態表現居前，國光生技(4142)挾著第4季可望延續獲利表現，全年有機會扭轉營運由虧轉盈，股價漲幅在3%以上、美時(1795)拿下帕金森藥代理，股價應聲上漲1%；奈米醫材(6612)預載式人工水晶體出貨年年增溫及醫材表面處理權利金貢獻增加，股價強漲4%以上；達爾膚(6523)宣布配息10元後，連續五個交易日股價不停飆漲，至今日已站上百元大關，追高宜慎。

新藥股因研發期長，再加上變數大，漸漸為市場多頭冷淡以對，今年以來美容、保健及醫材族群等拿得出業績受到資金青睞，表現相對較新藥族群活潑。分析師指出，台灣生技業過去新藥造成一窩蜂追逐的泡沫已消除，甚至修正過度，今年有不少公司有授權好消息，包括下半年順天醫藥長效止痛藥授權江西濟民可信、腦中風藥物授權上海醫藥，以及浩鼎子公司圓祥授權中國天力士、因華心血管藥品授權山東新時代藥業等。此外，各具題材的美容、保健及醫材公司業績仍是逐年成長，為明年度生醫後市提供表現的空間。

依近期生技產業發展現況來看，可以發現繼新藥發展後，現在多以精準醫療和長期照護為主的發展動能，更多資通訊產業開始跨足生技醫療領域，可望打造台灣為醫療科技島，替台灣生技聚落的發展注入新的動能。2019年生技醫療類掛牌6家(含櫃轉市)、集資額27.2億元，與2018年相比，家數與集資額持平，顯示台灣發展生技聚落仍有一定的力道。

(時報資訊)