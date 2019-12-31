2020適逢兩年一次的CPU、GPU大改款，法人預期Nvidia 7奈米GPU及Intel 10奈米CPU和GPU有望於明年H2推出，帶動整體板卡業者產品出貨量增加。板卡業者華擎(3515)、微星(2377)、技嘉(2376)、承啟(2425)、映泰(2399)等可望受惠。板卡相關個股今年表現相對大盤顯得溫吞，除了缺少CPU、GPU改款的換機需求外，虛擬貨幣的挖礦熱度降溫也是因素之一。

據傳，Intel獨立顯卡GUP產品陣容將在2020年中期推出，此將為該公司首款使用其10奈米製程的獨立顯卡。Intel將不再只將GPU應用於遊戲，而是將目標瞄準人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)市場，並與Nvidia的HPC業務正面衝突。

一線板卡業者如華擎、微星和技嘉，今年前3季的EPS和毛利率都較去年同期下滑，華擎前3季EPS為3.33元，毛利率17.94%；微星前3季EPS為5.02元，毛利率為13.36%；技嘉前3季EPS為2.42元，毛利率為15.64%。

今年一線板卡廠獲利表現最佳是微星，該公司目前除了板卡外，更在電競市場建立品牌口碑。2010年微星開始轉型，主要發展自身品牌為主，近年來微星在代工上的比重縮小，重心轉往發展自有品牌，自有品牌約占營收80%、代工占20%。因電競市場蓬勃發展，電競產品已成為公司核心發展重點之一，其中NB以發展高階電競機種為主，目前出貨超過8成為高階電競機種，由於公司品牌形象深根蒂固電競玩家的心，目前微星在全球電競市占率約20%。

(時報資訊)