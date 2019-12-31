亞洲資安界大咖、港人張立申驚爆來台投資失利。知名防毒軟體卡巴斯基前亞太區總裁張立申透過友人證實，7年前找上清華大學資訊工程博士，研發有防火牆功能的網路交換器以及USB掃毒棒，沒想到花了2年又投入上億元，產品仍無法上市，經追查發現公司被虛設人頭詐領薪資，錢被亂花，日前官司判定，在審理期間對方拿出新成立的公司的股份談和解，被發現該公司在短短半年竟有7億元的營業額。

香港富商張立申在2012年時來台投資防毒硬體，但張立申友人阿珊投訴，產品歷經2年開發卻仍存在許多漏洞，無法量產，後續查出受委託的清大博士趙士銘在擔任負責人期間串通親友虛領薪資，日前遭法院判刑。

據阿珊指控，當時在法院審理期間，趙士銘透過律師拿來1份自己才剛成立的新公司「資富電子」的財報，在短短半年內就有7億多元的營業額，但是財報下方卻沒有任何人簽字，就連律師也不清楚財報是哪裡來的。

根據這份財報，七億中將近三億，是以每台以太幣礦機約45000元、比特幣挖礦機78340元共上萬台礦機，賣給「幣星球科技公司」。本刊進一步調查發現，幣星球曾因販賣2台「蜜蜂E1」挖礦機共120萬給民眾，但因長達一年沒交貨而被告上法院。

對於這樁投資失利，在科技界身經百戰的張立申向本刊說，「投資本來就有風險，原本也沒有預期這兩項產品能夠賺進多少錢，但最主要還是希望自己的經驗不要發生在其他人身上，並希望台灣能夠成為好的科技投資環境」。

趙士銘具有清大資工博士的學歷，但卻想到以人頭的方式詐領薪資。（圖／讀者提供）

(中時電子報)