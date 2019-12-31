黃河源頭牧民 為「高原精靈」拍靚照 12:022019/12/31 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃河源頭牧民為「高原精靈」拍靚照。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃河源頭牧民為「高原精靈」拍靚照。（照片取自中新網） 黃河源頭牧民為「高原精靈」拍靚照。（照片取自中新網） 近日，由牧民組成的三江源國家公園黃河源園區曲麻萊管理處綠色江源雪豹監測隊隊員，拍攝到大量白唇鹿、野狼、盤羊、藏原羚等野生動物，或孤獨眺望，或靈動嬉戲。 位於青藏高原腹地的三江源地區，是世界高海拔地區生物多樣性特點最顯著地區。其中，雪豹、藏羚、野犛牛、藏野驢、藏原羚、棕熊、岩羊等為青藏高原特有種，有許多已被列入全球珍惜瀕危物種。 (旺報 ) #黃河 #青藏高原 #雪豹 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 武漢出現數例不明原因肺炎 已做好隔離 - 兩岸 美何時對陸心悅誠服？林毅夫：經濟總量達美2倍 - 兩岸 黃河源頭牧民 為「高原精靈」拍靚照 - 兩岸 - 旺報 陸退役中將：2020年前武統台灣 - 焦點新聞 - 旺報 秦始皇陵園現大型陪葬墓 罕見單體金駱駝出土 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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