黃河源頭牧民為「高原精靈」拍靚照。（照片取自中新網）

黃河源頭牧民為「高原精靈」拍靚照。（照片取自中新網）

近日，由牧民組成的三江源國家公園黃河源園區曲麻萊管理處綠色江源雪豹監測隊隊員，拍攝到大量白唇鹿、野狼、盤羊、藏原羚等野生動物，或孤獨眺望，或靈動嬉戲。

位於青藏高原腹地的三江源地區，是世界高海拔地區生物多樣性特點最顯著地區。其中，雪豹、藏羚、野犛牛、藏野驢、藏原羚、棕熊、岩羊等為青藏高原特有種，有許多已被列入全球珍惜瀕危物種。

(旺報 )