迎接2020年到來，手機廠vivo將於1月1日起於亞太電信實體及數位門市同步開賣vivo Y12。vivo Y12配備6.35吋螢幕、5,000mAh電池，搭配120度AI超廣角鏡頭，C/P值超高，空機售價僅4,990元；若搭配亞太電信「壹網打勁」指定資費，即可享不限速上網吃到飽，可0元入手vivo Y12，即日起至1/31間購買vivo Y12還有機會抽日本北海道雙人來回機票！

vivo Y12搭載6.35吋19.3:9水滴螢幕，螢幕佔比達89%，配合專為單手操作的全螢幕手勢，輕鬆就能單手掌控。機身背面從湖水與光影交錯的色彩變換中獲取靈感，融合成Y12的幻色漸變色系。 內建5000mAh大電量的vivo Y12，連續追劇、聽音樂或導航也不怕。

vivo Y12採用800萬畫素前置鏡頭，能捕捉更精緻臉部細節，成像更清晰，並收集全球百萬張人臉圖片資料庫，運用AI演算法，依使用者的年齡、性別、膚色、表情和臉部特徵等進行客製化美顏，提供最合適每個人的自然美顏效果。 此外，vivo Y12搭載1,300萬畫素後置主鏡頭、800萬畫素120度AI超廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭，讓你拍照時能捕捉更多風景和人物，容納更寬廣的視野，紀錄更多美。

其他規格部分，vivo Y12搭載12nm製程工藝的八核心處理器，配備3GB記憶體與64GB容量。搭配亞太電信「壹網打勁」指定資費方案，綁約30期，月付$596起，即可享不限速上網吃到飽、500分鐘起免費網外通話，手機0元輕鬆帶回家。2020年1月31日前購買並至vivo官網活動網頁完成資料登錄審核通過者，還可參加週週抽好禮活動，有機會抽中北海道雙人來回機票，共有9個名額。

(中時電子報)