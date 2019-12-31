台中后豐大橋陳姓女老師墜橋命案，陳女的男友王淇政和友人洪世緯被控殺害陳女，各判刑15年、12年6月定讞。最高法院去年2月裁定再審，台中高分院今天宣判，撤銷原判決，改判兩人無罪。

王淇政和洪世緯在親友的陪同下到場聽判，王淇政聽到獲判無罪，走出法院時屢屢拭淚，感謝各界及家人長期以來不放棄，終於獲得清白。

(中時 )