后豐大橋女老師墜橋命案 王姓男友再審獲判無罪 11:542019/12/31 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中后豐大橋陳女老師墜橋命案，陳女的男友王淇政（左3）和友人洪世緯（左5）被控殺害陳女，各判刑15年、12年6月定讞，最高法院去年2月裁定再審。台中高分院今天改判兩人無罪。（陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中后豐大橋陳姓女老師墜橋命案，陳女的男友王淇政和友人洪世緯被控殺害陳女，各判刑15年、12年6月定讞。最高法院去年2月裁定再審，台中高分院今天宣判，撤銷原判決，改判兩人無罪。 王淇政和洪世緯在親友的陪同下到場聽判，王淇政聽到獲判無罪，走出法院時屢屢拭淚，感謝各界及家人長期以來不放棄，終於獲得清白。 (中時 ) #台中 #政和 #后豐大橋 #法院 #再審 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃郁文接任 大臺中建築師公會理事長 01:462019/12/27 生活新聞 看好台中房市 坤悅加碼逾10億台中購地 09:272019/12/27 財經 29日台中勝選晚會 號召50萬韓粉！ 11:412019/12/27 政治 台中翻新綠地 點亮14座老公園 04:102019/12/28 地方新聞 陸明年全國人大 審首部民法典 04:092019/12/29 焦點新聞 走過26年 發審委終成為歷史 04:092019/12/29 全球財經 今晚風雨無阻！韓台中造勢9縣市力挺 50萬韓粉大集結 10:252019/12/29 政治 不管風雨有多大 鋼鐵韓粉在「等一個人」 14:002019/12/29 政治 人妻私審小三片流出 網見她容貌歪樓：尪欲罷不能 12:282019/12/30 社會 屏東縣3議員涉貪 最高院發回更審 19:162019/12/30 社會 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 獨》下屬酒後頻傳鬧事 國安局台北市站長遭撤換 - 社會 留言評論台大校長爭議 竟遭網友嗆「學店畢業」 - 社會 嘿咻一半想起男方花心 女狠心拿刀刺死男友 - 社會 獨)賣朱銘木雕贗品 華視名女主持人陳力瑜起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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