◎跨年夜越晚越冷 最低溫僅13度

中央氣象局表示，今 (31日）晚跨年夜到元旦清晨是這波冷空氣最強的時候，屆時中部以北及東北部低溫將下探至13-15度，提醒參加跨年活動的民眾務必做好保暖。

◎台大教授遭查水表 藍轟蔡政府箝制言論

台大政治系教授蘇宏達今早在臉書發文，說出他被政府查水表的親身經歷。國民黨中央黨部、國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室上午不約而同開記者會，痛批蔡政府箝制言論自由。

◎內政部公告 地王仍為台北101每坪595萬元

內政部今天公告109年各直轄市、縣市地價及土地現值!其中公告地價較107年調降0.66％，全國公告土地現值則較108年調升0.72％，相較上期及去年而言，仍維持平穩。至於個別宗地公告土地現值方面，最高價宗地為台北市信義區台北101金融大樓，公告土地現值達每平方公尺179.9萬元，每坪約595萬元。

◎賣朱銘木雕贗品 華視名女主持人陳力瑜起訴

在電視圈被喻為「美麗女製作人」的華視女主持人陳力瑜，被控對外佯稱與雕刻大師朱銘兒子、媳婦、女婿熟識，涉嫌以不實證明，販售雕刻大師朱銘「單鞭下勢」贗品，從中獲利40萬元，雖然陳女否認犯行，台北地檢署31日依詐欺、偽造文書罪嫌起訴陳女，並請法院宣告沒收40萬元犯罪所得。

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(中時電子報)