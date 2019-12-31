北市第三選區（中山、北松山）立委選戰，由藍委蔣萬安、民進黨吳怡農、民眾黨何景榮角逐，據《蘋果日報》封關民調顯示，吳僅落後蔣2.1％。吳怡農表示，民調只要到誤差範圍內，就有機會翻轉，他很有機會贏，繼續衝刺。蔣萬安僅說，民調數據僅供參考，會繼續努力。何景榮則說，全力以赴。

吳怡農表示，這裡是藍大於綠的選區，民調只要到誤差範圍內，就有機會翻轉，過去幾個月民調趨勢，可以看到他的支持度追上對手，代表很有機會贏，對他是很大鼓勵，但也是很大的警惕，接下來會繼續努力衝刺。

針對封關民調，蔣萬安說「民調數據僅供參考，會繼續努力」。何景榮則說，多選幾次、每次選舉都全力以赴，目標就是要打敗蔣萬安。

吳怡農說，30日記者問他願不願意跟蔣萬安辯論，他說他願意也樂意，因為大家都知道他在關鍵議題上立場明確，蔣在國安五法、國民黨高層說出歧視女性的言論、或針對大陸處理香港的態度，以及《反滲透法》等影響國家主權議題，蔣都迴避並保持模糊立場，辯論的第一步，蔣要把這些立場講清楚，選民有權利知道候選人的價值與理念，期待蔣做出真正表現。

吳怡農日前接受新創公司「一件襯衫」創辦人黃山料專訪時，數度哽咽，並說「希望2020年能照顧好自己的家」。吳今則表示，他不清楚、不記得有這段，但他站出來要進國會，是因有太多工作要做，希望大家認同他的政治理念立場，幫他拉票。

針對落實18歲公民權，吳怡農說，這不是選舉問題，這是對錯問題，20幾年來都嘗試落實，但卻做不到，很多問題不可再拖延，對的事要盡力做，選舉歸選舉，對的事要做，希望不分黨派支持，落實修憲，需要跨黨派合作，期待中生代站在年輕人這邊說話。

有趣的是，今天跨年也是吳怡農生日，也特別請到明天元旦生日壽星北市議員王世堅一起車隊掃街，吳怡農說，我生日願望是希望爸媽身體健康、妹妹工作順利、大家加班不要加太晚。

王世堅則說，他跟吳今天是剛好都有空一起車掃，在掃街空檔會一起吃蛋糕慶生，明天的生日願望則是希望國泰民安、蔡英文總統當選、吳怡農也當選。

(中時 )