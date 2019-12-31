統新(6426)持續佈局三大5G市場，即大陸、美國及韓國，統新前三季獲利大爆發，相較去年同期已經接近翻倍成長，未來隨著5G建設陸續放大規模，統新營運想像空間豐富。

韓國三大營運商於2019年第四季開始陸續加快5G佈建，為拉升2019年營收明顯成長的主要動能，目前韓國佔公司5G營收比重已達到26%，由於韓國三大營運商預計佈建時間將至少持續到2022年，因此，統新預估2020~2021年營收動能將持續維持強勁。

以目前全球5G佈建最為積極的市場，包括大陸、美國及韓國，而統新在此三大市場皆持續有所佈局。

目前美國5G基建採用20Ch&40Ch DWDM方案，採微波回傳，而系統主要佈建於室外，故不採取AWG技術，已於本季開始出貨，預估將持續至2020年，將帶動統新營運；至於大陸市場，2019年合計大陸三大營運商於5G建設投資已超過300億人民幣，其中，中國移動彩光計畫，目前已經進入送樣階段，而中國聯通則與中國電信共享共建，方案尚未出爐，但預估採用DWDM技術機會很大，預估大陸5G會在2020年第二季大量佈建。

根據研調機構數據顯示，大陸系統廠因過去兩年光模塊庫存過剩而造成需求減緩，然近期對雲端及Data Center建置將重新啟動，預期將帶動市場需求逐步回歸正常水準，且5G的應用提高將推動WDM前傳的光學零件需求光收發模組整體市場，儘管目前處建置階段，放量程度僅略優於去年，未來明顯放量後想像空間極大。

統新11月營收6550.6萬元，月增加12.56%，年增加25.20%，也創下單月新高；累計統新前三季營收6.23億元，合併稅後盈餘6170.7萬元，年增率96.46%，毛利率26.32%，每股獲利0.72元。

(時報資訊)