疑似棄保潛逃的日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）發布聲明，證實他現在已經在黎巴嫩，不會再被僵化的日本司法制度所挾持。

此前外媒援引消息人士報導，日產遭解職的董事長戈恩本應留在日本等待刑事訴訟審理，但周一卻已經抵達黎巴嫩。消息人士並未說明戈恩如何抵達黎巴嫩，僅表示這位日產前董座很快就會發表聲明。

戈恩在聲明中表示他並非逃避司法，他已經擺脫了不公不義和司法迫害，現在終於可以自由與媒體交流，期待下周開始。他並在聲明中指控日本的司法制度剝奪基本人權。

戈恩當初獲得保釋的條件，包括將護照交給日本主管機關，目前並不清楚他是否已和日本檢方達成協議，亦或是棄保潛逃。戈恩始終否認他在掌理日產期間，曾從事財務不當行為及濫用公司資源的指控。

戈恩的律師和東京檢方都尚未對此消息發表評論，日產發言人拒絕置評，黎巴嫩駐東京大使館發言人對此表示，並未收到任何資訊。NHK稍早前報導，日本檢方和戈恩辯護團隊的一名成員不知道戈恩是否已經離開日本，現在正在進行確認。而根據日本司法部的資訊，由於日本和黎巴嫩之間沒有引渡協定，要戈恩回到東京接受法院審判是不太可能的事。

(時報資訊)