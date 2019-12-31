台灣之星宣佈，正式攜手亞太最大現金回饋平台「ShopBack」，結合台灣之星好評爆棚的「週1福利日」特賣活動，導入全新跨業態服務模式，集結全球百大購物商城，合作首週推出全球最大訂房網站Booking.com最高9%現金回饋，也提供更多元種類商品選擇及省時便捷的線上購物體驗。

面對商機龐大的線上購物消費市場，台灣之星自2017年起便陸續開始與Yahoo奇摩、PChome線上購物等一線電商品牌合作，透過聯盟營銷的方式，讓用戶在享有高品質行動通訊服務外，也能擁有最優質、多元的購物選擇；並於今年6月和台灣首家新媒體電商「蝦皮購物」策略結盟，共同打造升級版「週1福利日」，創造全新線上購物體驗，獲得消費者一致好評！根據調查，國內消費者平均每10次購物行為中，約有4.5次是在網路上完成，網購年營業額成長12.4%，顯見網路購物已經逐漸改變多數消費者的日常消費習慣。

台灣之星本次攜手亞太最大現金回饋平台「ShopBack」，結合台灣之星好評爆棚的「週1福利日」特賣活動，導入全新跨業態服務模式，集結全球百大購物商城，合作首週推出全球最大訂房網站Booking.com最高9%現金回饋，也提供更多元種類商品選擇及省時便捷的線上購物體驗。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星發展電商平台所開闢的「週1福利日」自今年三月推出以來，持續推出走在潮流前端的商品選擇，加上好入手的實惠價格，廣獲消費者喜愛，更累積了一批忠實客戶，不僅網站流量大幅成長6倍之多，也帶動整體網路門市單購商品的業績持續成長。

朱曉幸也說， 此次與「ShopBack」合作，就是希望結合「ShopBack」全球百家購物平台的商品選擇及強大現金回饋優勢，滿足消費者在線上購物的多元需求，同時擴大台灣之星「週1福利日」商品服務規模，打造與商家及消費者的三贏商業模式；且不限台灣之星用戶、人人皆可上線購買，透過多角化策略結盟經營，持續擴大線上購物版圖，提供更全面、完整的行動商務體驗。

(時報資訊)