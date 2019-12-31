台灣高鐵公司宣布，自1月21日至30日規劃為期10天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，高鐵經檢視運能調度情形後，決定再加開12班次（南下6班、北上6班）列車，以加強服務旅客，1月2日凌晨零時起開放購票，歡迎旅客及早訂位。

為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台灣高鐵2020年春節疏運期間共加開436班次列車（南下219班、北上217班），較平時班次增加約34％，總計10天提供1805班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求，截至12月31日上午8時為止，約62萬8千餘張車票完成訂位。

台灣高鐵指出，除夕、初四、初五南下晨間時段以及初四北上的深夜時段，部分車次配置10節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂），敬請旅客多加利用。預先訂位並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

春節期間，將視機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），加強服務旅客。而配合春節連續假期，2月15日（六）調整為補上班日，當日會增開3班次北上列車，將自1月19日（日）開放購票。

(中時 )