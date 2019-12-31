中國銀行全球市場部31日對外表示，2020年人民幣兌美元匯率將跟隨中美貿易談判進展呈現雙向寬幅震盪走勢，預計波動區間為6.75至7.35。

中銀全球市場部喬萌指出，中美貿易談判進展情況可能將影響人民幣匯率變動；證券投資項下存量交易規模增加，使短期投機性跨境界流動將更普遍，市場風險情緒對人民幣匯率變動的影響將進一步增強。

喬萌表示，今年底至2020年初，中美貿易談判若要維持階段性緩和，則將繼續有利於市場風險情緒，人民幣匯率將獲得支撐甚至出現階段性升值；不過，隨著美國選情加溫，中美關係恐有更多不確定性，若下半年中國國內經濟下行壓力持續增加，人民幣或仍將面臨一定的貶值壓力。

12月31日是今年最後一個交易日，人民幣兌美元中間價報6.9762元，較上日的6.9805元小升43點，創今年8月6日以來新高，因中美可能在2020年初簽署第一階段協議，部分穩定市場人氣，提振中間價；不過，中間價仍下降1.6％，為連續兩年下降。

喬萌還提到，從基本面看，中國國際收支有望繼續保持總體穩定，基本平衡的格局；經常項目下，中國擴大商品進口或將導致經常項目順差規模較2019年有所縮小；資本項目下，通過中國金融市場開放進程加快，中美利差保持高位，資本市場仍有望帶來穩定流入。

喬萌預估，「在全球經濟不確定情緒仍在的情況下，中國整體經濟成長仍有優勢，長期來看，匯率水平一直處於下行空間，有助於提振市場風險情去，提高國際曾持人民幣資產的機會，到2020年，證券投資項下資本轉移試圖保持在600至1000億美元區間」。

(旺報 )