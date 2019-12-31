亞洲資安界大咖張立申7年前來台投資防毒硬體，投入近1億元卻沒得到自己想要的成果，控訴有清大博士學位的趙士銘亂花錢，雙方最後鬧上法院，本刊向趙士銘致電求證，趙男也是滿腹苦水。

本刊調查，被指控趙士銘有著清大資工博士學歷但並非毫無專長，他成立的資富公司，曾接受廣達董事長林百里的廣明光電委託開發，賺進5400餘萬；也曾提供給經營賭博網的四海幫份子共10000台翻牆機，每台每個月800元的服務費；甚至還與美國訊舟公司（EDIMAX）有VPN硬體零件的買賣，業界名聲相當響亮。

本刊記者致電趙士銘與張立申間的投資糾紛，趙士銘表示：「2樣產品都有做出來，甚至還有賣到中央造幣廠；且要做出那兩樣產品資金至少需要10億，但是張先生只有拿出1億」。

趙男也控訴，在產品做出來後張卻把所有人資遣，這些在勞工局都是有登記在案的，當時甚至將公司鎖起來不讓人進入，雙方當時也有許多官司在進行，希望不能只憑大陸、香港人的說詞就定罪。

研發的掃毒棒雖然有成品，但被指在軟體部分始終沒有辦法通過相關測試。

研發的掃毒棒雖然有成品，但被指在軟體部分始終沒有辦法通過相關測試。

(中時電子報)