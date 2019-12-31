命理大師詹惟中常在電視上露臉，為明年大選候選人分析運勢，他從未表露他的政治立場，不過，今 (31)日他在臉書自爆56年來從未投票，但今年非投不可。他雖沒直言挺誰，但一句「看不下去這麼多人去欺負一個人」，廣大韓粉們紛紛按讚，謝謝他為台灣做對的事。

詹惟中連日在臉書發文，雖沒指名道姓挺誰，但他支持國民黨候選人韓國瑜其實有跡可循。日前唯一一場2020總統候選人辯論會後，他大膽預估韓國瑜將贏民進黨候選人蔡英文60萬票，引起外界議論，昨日更po文說，「昨天的辯論大會非常的非常的療癒！害我一覺到天明！您們也是？」

後來看到媒體選前最後一波民調，英德配48.6%大勝國政配15.4%的報導，詹惟中說，他忍不住笑了。

詹惟中今又PO文表示，「原先沒有在挺任何一個人，我也沒有什麼力量可以去挺任何人，只是我看不下去這麼多的人，而且不一定是好人，去欺負一個人！就這麼簡單！」他說，56年來他不曾投過一次票，但他今年非投不可！他問大家，你們是不是跟我有一樣的心情？

(中時電子報)