台中市議員尤碧鈴樁腳涉賄 二審駁回當選無效定讞 12:322019/12/31 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市第三屆第二選區市議員當選人尤碧鈴當選無效之訴，台中高分院今天駁回，全案定讞。（陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市第三屆第二選區市議員當選人尤碧鈴的蔡姓樁腳涉賄案，一審被判刑3年6月。對手王立任依法對尤提出當選無效之訴，台中地院判決尤碧鈴當選無效後，尤不服上訴，台中高分院今天駁回，全案定讞。 (中時 ) #當選 #台中 #定讞 #台中市 #市議員 #尤碧鈴 #地方法院 #判決 #駁回 #樁腳 也許您會感興趣 推薦閱讀 29日台中勝選晚會 號召50萬韓粉！ 11:412019/12/27 政治 台中翻新綠地 點亮14座老公園 04:102019/12/28 地方新聞 50萬人明挺韓看這邊 交管計畫出爐 11:222019/12/28 政治 富邦U18》職棒裁判太嚴格 高雄市驚險晉級8強 15:542019/12/28 體育 中職裁判太嚴 高中教練凍末條 04:102019/12/29 運動天地 今晚風雨無阻！韓台中造勢9縣市力挺 50萬韓粉大集結 10:252019/12/29 政治 向上市場攤商寒冬送暖 捐助弱勢傳愛12年 17:292019/12/29 生活 台中市府認證工藝師駐館 打造傳習工藝平台 17:172019/12/30 生活 盧秀燕感謝林佳龍10萬大軍守護台中市 19:402019/12/30 社會 二審當選無效 尤碧鈴：3年後再戰 11:302019/12/31 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 綠坦克大軍出動 柯建銘嗆：藍反《反滲透》將成歷史灰燼 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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