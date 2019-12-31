台中市第三屆第二選區市議員當選人尤碧鈴的蔡姓樁腳涉賄案，一審被判刑3年6月。對手王立任依法對尤提出當選無效之訴，台中地院判決尤碧鈴當選無效後，尤不服上訴，台中高分院今天駁回，全案定讞。

(中時 )

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