因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，國軍依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，提升為重點戒備，藉縝密規劃戰備輪值措施，以使全體官兵能在國家安全無虞情況下，兼顧個人投票權益。國防部表示，官兵約5000餘人無法投票。這個數字是上次總統大選相近。

國防部表示，選舉期間國軍依相關戰備規定，本、外（離）島部隊，提前1個月以最大投票人數排定戰備輪值，執勤人員未有增減，並律定於選舉當日1200時交接；除部分人員如海峽巡弋等受影響外，其餘均可分批返鄉投票，部隊保持正常運作，能確保國家安全，請國人放心。

國防部強調，為貫徹「行政中立」之要求，將持恆宣導全體官兵須恪遵無論上班、下班時間，均不得參與政黨或其他政治團體活動之規定，以嚴守「軍隊國家化」立場。國軍將持續戮力各項戰備整備，建立及強化可恃戰力，以達成維護自由民主、確保國家安全之神聖使命。

(中時 )