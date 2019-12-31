中選會今日發布訊息說明，近日網路謠傳收不到明年1月11日的總統暨立委選舉公報。中選會澄清，依法將於投票日2日前送達選舉區各戶。若捏造、或轉傳謠言，輕則行政裁罰，重責應負刑事之責。

中選會表示，依總統副總統選舉罷免法第44條第5項、公職人員選舉罷免法第47條第9項之規定，選舉公報應於投票日二日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。

中選會說明，投票通知單係連同選舉公報於上開期限前分送各家戶，沒有「投票通知單刻意晚寄」、更不可能會有「收不到（中選會）的選舉公報」的情事！

中選會也指出，依社會秩序維護法第63條之規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰外，此類意圖妨害或擾亂投票之行為，也並非毫無刑事責任，倘構成刑法第147條之法定要件者，依法則可處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

另外，中選會也指出，依照總統副總統選舉罷免法第52條第2項及公職人員選舉罷免法第53條第2項均規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會提醒，自109年1月1日零時起至1月11日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。違者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

(中時 )