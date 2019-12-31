2019年即將過去，香港中聯辦將於下月15日舉行新春酒會，邀請官員、立法會議員、人大政協、地區人士、商界及社團代表等出席，有建制派人士已收到請帖，不過，多名民主派議員異口同聲表示至今未獲邀請。全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，經過反修例動亂後，中央對「溫和民主派」不再存幻想。

星島日報報導，中聯辦過往皆會邀請部分民主派成員參加新春酒會。2017年，民主黨的涂謹申、單仲偕、公民黨黨魁楊岳橋、郭家麒，以及教育界議員葉建源都有出席，而去年和今年，中聯辦都只邀請民主黨、公民黨、專業議政等被視為溫和的民主派，激進派則沒有獲邀，但民主派已連續兩年集體杯葛酒會，只有郭家麒去年在場外抗議。

至於今年，中聯辦已向社會各界發出請帖，但民主黨主席胡志偉表示未收到中聯辦邀請，在當今的社會氣氛下難以出席。黃碧雲指很少出席此類場合，「（社會）這樣的狀態下更加不會」，強調不是喜慶日子，本港的困局未有出路，「如果中聯辦真的關心香港，就應該叫林鄭回應五大訴求」，直言目前市民的怨氣未得到疏解，根本不可能把酒言歡。2016年卸任立法會議員後，曾獲邀出席翌年酒會的單仲偕則說，過往獲邀黨友可自由選擇是否出席，但基於反修例運動，今年該黨出席機會不高。

公民黨黨魁楊岳橋表明，即使收到邀請，該黨亦不會出席。至於專業議政，葉建源稱未收到邀請，認為此時評論是否出席屬於理不合；李國麟和莫乃光指已多年沒有出席中聯辦的酒會。

劉兆佳表示，這次反修例動亂已令中央與主流或溫和民主派的關係嚴重倒退，瀕臨決裂邊緣。他分析，修例引發的政治動亂說明，溫和民主派的新生代絕非溫和理性，他們不論在社會和街頭的言行都極為激進，與中央和特區政府處於激烈對抗，中央認為他們縱容和助長暴力之餘，更有拉攏外國勢力對付中國和香港，如遊說美國通過《香港人權與民主法案》，令中央對安排時任人大委員長張德江一六年訪港時與泛民議員會面、向泛民重發回鄉證、邀請泛民訪問大陸等過去釋出的善意感到沒有成效、付諸流水。

(中時 )