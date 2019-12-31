最後落日與曙光初現時間表出爐！中央氣象局官網資料顯示，台灣本島2019年最後一抹夕陽位置位於台南安平和高雄旗津，時間為17時25分；2020第一道曙光位於台東三仙台，時間清晨為5時15分。

中央氣象局表示，中南部天氣轉晴，今(31)日看見最後一抹夕陽的機會非常大，北部及東北部地區因受東北季風影響，除了局部性降雨外雲層也較厚，元旦看見曙光的機率較低，台東三仙台、墾丁鵝鑾鼻及西部阿里山等看見曙光機率會更大些。

氣象局特別提醒，由於大氣環境造成不同的折射率，以及觀測者所在位置因地勢較高等因素影響，所見日出日沒時刻常會提早或延後，民眾若想拍攝地平日出日沒的場景，請提早10分鐘做準備。

天氣方面，氣象局預報員伍婉華表示，受東北季風鋒面影響，中部以北和東北部地區溫度從現在開始會一路往下降，部分沿海地區溫度已經低於15度；水氣方面，中南部因水氣已逐漸減少，降雨已停止，估計今明(1)兩天天氣會相當不錯，迎風面的北部及東北部雲量仍多，但降雨情況將趨緩許多，僅大台北地區山區、基隆北海岸及宜蘭地區有短暫降雨現象，花東地區為零星降雨。

伍婉華指出，氣溫方面，今晚到明(1)天清晨是這波冷空氣最強的時候，中部以北低溫僅14-15度左右；南部地區約16-17度；花東地區約17-18度，提醒外出民眾務必做好保暖工作。

環保署空氣品質預報顯示，今(31)日受東北季風影響，中南部地區位於下風處，須留意污染物累積情形；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，馬祖、金門受華南地區微量境外污染物影響，部分時段可能達「橘色提醒」等級。

(中時 )