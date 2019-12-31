批評蔡政府的民眾要小心了。反滲法還在立法院闖關，已傳出調查局四處「網巡」民眾不利政府政策的發文要傳民眾到案說明。針對台大教授蘇宏達自爆遭查水表。行政院上午表示，對於蘇宏達被查水表，政院沒有回應，但蘇稱是「行政院下令」調查局的說法，完全是假訊息。

近日民眾在臉書發文要注意了，已有台南農民反映，收到傳票，要對於臉書發文進行說明。台大教授蘇宏達也說，自己被「查水表」，同樣對於去年評論時政的問題，需依調查局的「網巡」到案說明。

對於蘇宏達指稱，是「行政院下令調查局」處理。行政院發言人Kolas Yotaka表示，稱「行政院下令」是假訊息。行政院從未下令調查局對蘇宏達先生相關案件進行調查。蘇宏達先生毫無証據，指控行政院對其進行言論箝制，持續傳遞不實訊息，混淆視聽，政院嚴正駁斥。

至於查水表本身的問題，她則說，政院對案子本身沒有回應。

(中時 )