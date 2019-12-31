美國時間12月30日湖人當家一哥詹姆斯歡度35歲生日，然而騎士前教頭塞拉斯卻選擇在這個時候爆料，指稱詹姆斯在2003年以選秀狀元身分加盟克里夫蘭，可惜詹姆斯的菜鳥球季遭到隊友們的孤立。

塞拉斯表示，騎士在2002-03球季只拿到17勝，選秀會的時候以狀元籤獲得詹姆斯，2003-04球季立刻得到35勝，戰績翻了一倍，可見得詹姆斯對於球隊的價值和貢獻。然而當時騎士球員直言球隊不應該把所有賭注放在這位還是高中生的菜鳥身上，尤其是布瑟抱怨，在詹姆斯的位置上已有比他還好的球員，而邁爾斯則質疑詹姆斯的能力。

拉塞斯說，隊員們很快了解低估了這位菜鳥，因為詹姆斯用實際行動讓隊友們了解，而詹姆斯對於籃球的理解能力到達一種不可思議的程度。

隨著詹姆斯拿到年度最佳新人殊榮，拉塞斯也拉下老臉遊說陣中老隊員們放下成見來接受詹姆斯，並且表達出你們有機會幫助一位未來之星，事實證明，詹姆斯即便在菜鳥球季遭到隊友孤立，但最終珍珠沒有被蒙塵，詹姆斯成為了NBA當代第一人。

(中時 )