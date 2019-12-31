海航集團董事長陳峰在2020年新年獻詞中坦言，海航集團存在資金短缺，工資遲發、緩發的情況，將2020年定位為海航化解流動性風險的決勝之年。

海航近年深陷資金困境，屢屢拋售海外資產。海航於12月13日才發布公告，向國家開發銀行海南省分行申請貸款共計人民幣40億元，將用於償還公司存量貸款。

新浪財經報導，陳峰在獻詞中提到，面對流動性困難，2019年海航聚焦航空主業，斷臂止血，打了一場場艱苦卓絕的「白刃戰」。他指出，2019年海航奮力拼搏，攻堅克難，經受住了考驗，圓滿完成任務，即將迎來曙光。

陳峰稱，會將2020年定位為海航化解流動性風險的決勝之年，必須清醒認識到，貫徹落實好化解流動性風險的整體方案，不僅是海航的主體責任，也是政治責任，更是海航的中心工作和總的任務，惟有同心同意，迎難而上，全力拼搏，在有限的時間內打一場「翻身仗」。

(工商 )