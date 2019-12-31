外表光鮮亮麗的明星藝人，除了經常是鎂光燈的焦點外，也是粉絲們效仿的對象，不論是藝人自身的穿搭或是喜好的美食等等，都經常被拿出來討論，在這個全民愛美的時代，明星藝人們的保養方式，更是大家矚目的焦點，近期瘋行的「吃」式保養法，就成為了藝人們的新寵。

受到網友們矚目的新台灣之光『原生種香檬』，近期就瘋行演藝圈，神奇的療效，連藝人六月也曾開直播與網友大方分享，營養專家指出，台灣香檬含有豐富的植化素以及多種維生素成分，對養顏美容非常有助益，長期飲用可幫助調整體質，促進新陳代謝。

愛美的女生可以參考當紅飲品香檬水。（台灣好田提供）

隨著台灣香檬的爆紅，讓香檬水成為炙手可熱的產品；香檬的營養成分非常高，在日本有長壽縣號稱的「沖繩」，當地人就相當熱愛將香檬汁當作日常飲品。除了裡頭的植化素含量高，如川陳皮素、辛弗林、橙皮苷，橘皮素等，台灣原生香檬的營養成分含量，甚至比沖繩香檬高出數倍之多，是世界認證的香檬王。

由在地農產業者生產的『台灣好田原生種香檬』，秉持著果園自產自製自銷的一條龍方式經營，經過層層把關，同時通過SGS 470項農藥殘留、大腸桿菌等微生物、重金屬等多項食安檢驗，專家建議，以不要超過40度C左右的溫熱開水沖泡，方式簡便，因此獲得許多演藝圈女星的愛戴。

(中時 )