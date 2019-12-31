2019年即將結束，回顧這一年，發生了許多震撼人心的大事，不過由於地緣影響，東西方，甚至每個區域的觀點都十分不同。現在就讓我們來看看，全球各大媒體心目中的十大新聞：

英國BBC新聞網按時間順序回顧了10件轟動全球的國際新聞。

1、 衣索匹亞航空波音737-800 Max客機空難，引發波音大地震

2、 黑洞首張照片隆重亮相

3、 巴黎聖母院大火，850年古蹟付之一炬

4、 日本德仁天皇即位，這是兩個世紀以來日本首次在天皇在世時進行皇權交接

5、 美國億萬富豪艾普斯坦獄中上吊自殺，引發陰謀論

6、 美國總統川普被彈劾，成任內第三位受彈劾的美國總統

7、 英國艾塞克斯郡貨櫃慘案，凸顯偷渡悲劇

8、 美擊斃伊斯蘭國（ISIS）首領巴德達迪

9、 拉美抗議不斷政局巨變

10、英國大選保守黨獲勝有望打破3年脫歐僵局

同樣的，中國大陸官媒新華社也按照時間順序，列出了今年的10大國際新聞

1、 拉美多國動盪凸顯治理難題

2、 國際合作助力人類首「見」黑洞

3、 伊敘兩大熱點加劇中東變局

4、 中國元首外交應變局啟新篇

5、 非洲啟動自貿區建設謀發展

6、 全球經濟增速面臨10年新低

7、 「脫歐」一拖再拖盡顯體制之困

8、 區域全面經濟夥伴協定（RCEP）

9、 中美達成第一階段經貿協定

10、總統彈劾案激化美兩黨之爭

(中時電子報)