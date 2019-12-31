老天有眼。一名張姓男子在20年前懷疑妻子背著他有小王，涉嫌在民國87年持刀殺害將李姓小王殺害後，遭地檢署通緝隱姓埋名逃亡長達20年，但去年卻因為騎機車未依兩段式左轉被警方攔查，查出原來竟是殺人通緝犯，一審原判14年，高院今加重改判15年，還可上訴。

民國87年，張姓男子因懷疑妻子讓他戴綠帽，偷偷在外養小王，因此相當注意其行蹤，87年1月16日晚上，張姓男子發現妻子沒回家，於是而騎車外出找尋，卻發現妻子與李姓男子走進一處公寓，張進發盛怒之下，追上前緊跟進入公寓，然後勒住李男脖子持刀割頸，當場將李男氣管與頸動脈切斷慘死。

高等法院調查，張男辯稱當年案發時，李男有攻擊他及毆打妻子，他是基於正當防衛以及義憤動手，但合議庭依法醫鑑定報告結果，以及當時有證人目擊張進發勒住李南等情，因此認定張進發惡性重大蓄意殺人。

張姓男子上午宣判後開延押庭時進，當場向法官求情，表示當年案發時逃跑，是因為擔心關無法出獄，他特別請求交保，讓他與家人團聚並祭拜母親。原本新北地方法院依殺人罪判他14年，但經上訴高等法院後，二審加重改判15年。

(中時電子報)