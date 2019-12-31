世界最高混凝土高塔橋平塘特大橋建成通車 12:292019/12/31 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界最高混凝土高塔橋平塘特大橋建成通車。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界最高混凝土高塔橋平塘特大橋建成通車。（照片取自中新網） 12月30日，貴州平塘，世界第一混凝土高塔橋——平塘特大橋宣佈建成通車，歷時3年建設的貴州省平塘至羅甸高速公路也將全線貫通。 平羅高速於2016年4月開工建設，平塘特大橋是其重大控制性工程，該橋全長2135米，是一座三塔雙索面疊合梁斜拉橋，其中，16號「鑽石形」主塔高達332米，相當於110層樓高，是目前世界最高鋼筋混凝土橋塔。 (旺報 ) #大橋 #混凝土 #世界 #建設 #高速 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄最新亞森M級攻擊核潛艇下水 速度更快更安靜 22:532019/12/27 軍事 大陸京張高速鐵路車票今起開賣 12月30日正式運行 20:042019/12/28 兩岸 張嘉郡轟蘇治芬沒建設 只出奧步 04:102019/12/29 政治要聞 蘇花安蓋10年 傅崐萁嗆：非洲都比蔡政府快 15:122019/12/29 政治 《營建股》新亞建設積極自動化，毛利和營業利益同步改善 17:052019/12/30 財經 呂孫綾掛看板感謝藍議員 蔡淑君：服務不分藍綠 23:122019/12/30 政治 CCL族群 明年續旺 04:102019/12/31 證券．權證 注意！ 台74線13.38K至13.58K 1／2至1／8夜間雙向封閉 11:082019/12/31 生活 后豐大橋女老師墜橋命案 王姓男友再審獲判無罪 11:542019/12/31 社會 日媒：美日傳阻陸企參與薩爾瓦多港口建設 12:042019/12/31 財經 兩岸熱門新聞 武漢出現數例不明原因肺炎 已做好隔離 - 兩岸 美何時對陸心悅誠服？林毅夫：經濟總量達美2倍 - 兩岸 秦始皇陵園現大型陪葬墓 罕見單體金駱駝出土 - 兩岸 澳門人均收入230萬元 狠甩香港 - 兩岸新聞 - 旺報 陸退役中將：2020年前武統台灣 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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