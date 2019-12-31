世界最高混凝土高塔橋平塘特大橋建成通車。（照片取自中新網）

12月30日，貴州平塘，世界第一混凝土高塔橋——平塘特大橋宣佈建成通車，歷時3年建設的貴州省平塘至羅甸高速公路也將全線貫通。

平羅高速於2016年4月開工建設，平塘特大橋是其重大控制性工程，該橋全長2135米，是一座三塔雙索面疊合梁斜拉橋，其中，16號「鑽石形」主塔高達332米，相當於110層樓高，是目前世界最高鋼筋混凝土橋塔。

(旺報 )