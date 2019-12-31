2020大選激烈，台灣學生聯合會近期舉辦模擬投票，政黨票部分，以時代力量最高，台北市長柯文哲所組的民眾黨落居第四，也輸給台灣基進黨，被外界解讀是年輕柯粉流失的警訊。柯文哲31日出席居住正義2.0發表會後受訪時直言，如果在大學生中票選還排到第四名，我們要檢討，太丟臉了！

(中時 )