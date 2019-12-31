民眾黨留不住年輕柯粉？柯：太丟臉了 12:332019/12/31 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲（見圖）31日出席居住正義2.0發表會後受訪(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選激烈，台灣學生聯合會近期舉辦模擬投票，政黨票部分，以時代力量最高，台北市長柯文哲所組的民眾黨落居第四，也輸給台灣基進黨，被外界解讀是年輕柯粉流失的警訊。柯文哲31日出席居住正義2.0發表會後受訪時直言，如果在大學生中票選還排到第四名，我們要檢討，太丟臉了！ (中時 ) #柯文哲 #檢討 #台灣 #年輕 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 賭爛民進黨柯後援會長喊票投韓 01:462019/12/27 政治要聞 基進黨批柯扯吳後腿 何景榮嗆是在哈囉嗎 04:102019/12/27 地方新聞 遭王浩宇爆收買派系 林富男怒告 04:102019/12/27 地方新聞 柯文哲報告卡神案 羅智強：民進黨議員全部躲起來 02:302019/12/27 政治 柯文哲指鄭文燦接政院 鄭：向來想太多 09:482019/12/27 政治 再轟高雄負債！柯：陳菊問A答B 10:342019/12/27 政治 柯文哲被抹紅 柯媽氣蔡英文不出來說公道話 14:082019/12/27 政治 高雄》柯文哲為親民黨立委候選人站台 狠批民進黨債留子孫 20:442019/12/29 政治 台南輔選民眾總統票投誰 柯文哲：2024參選再投我 18:202019/12/30 政治 何景榮：歡迎王世堅入黨戰蔣萬安 12:312019/12/31 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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