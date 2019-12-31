北市第三選區（中山、北松山）立委選戰，由藍委蔣萬安、民進黨吳怡農、民眾黨何景榮角逐。北市議員王世堅31日陪吳怡農掃街受訪時，大酸民眾黨主席柯文哲提名何景榮，是對民進黨政治報復，對選情沒助益，卻拉扯民進黨。何景榮反酸，王世堅沒邏輯，不然歡迎王加入民眾黨，王也可以挑戰打敗蔣萬安。

媒體詢問，據《蘋果日報》封關民調顯示，吳怡農僅落後蔣萬安2.1％，而何景榮有2.4％，若柯文哲不推人，吳怡農是否有機會上？王世堅表示，沒錯，柯文哲就是來搗蛋，柯在這選區提人，就是對民進黨政治報復，藉此興風作浪，柯利用何景榮對政治的憧憬與熱情，被當作政治版神風特攻隊，很可惜。

王世堅批評，柯在這選區提人，對民眾黨整體選情也沒任何助益，卻又拉扯到民進黨，但吳怡農現在跟蔣萬安在誤差範圍內，加上這選區偏藍，基層綠色選民在街頭調查較隱性，所以票開出來應該是吳勝出，綠色選票會高於民調的呈現，他很有信心，用8個字形容吳「通過考驗、邁向勝利！」

「王世堅應該跟邏輯小姐（民進黨副祕書長徐佳青）好好學一下！」何景榮反酸，他一開始目標就是要打敗蔣萬安，他是在拉蔣萬安的票，怎麼會變成拉民進黨的票？民眾黨一下被基進黨抹紅又說扯吳怡農後腿、一下被前北農總經理吳音寧說不藍不綠、一下被國民黨主席吳敦義說是泛藍聯盟，結果王世堅也沒有邏輯、自打嘴巴，應該是王在搗亂民進黨。

何景榮還說，王世堅之前嗆民眾黨是資源回收黨，那現在了解了王世堅的意願，所以歡迎王加入民眾黨，若這麼擔心，「那王世堅也可以出來挑戰打敗蔣萬安啊！」

至於何的民調只有2.4％，何說「多選幾次！」另外日前網紅館長陳之漢建議可以出來選2022的市議員，何僅笑說「每次選舉都全力以赴，目標就是要打敗蔣萬安！」

(中時 )