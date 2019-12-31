歲末已進入倒數時刻，全台各地均有一系列跨年或元旦迎曙光活動，國健署31日表示，根據氣象局氣象預報資料顯示，跨年夜及元旦北台灣濕涼，北部及東半部有局部短暫雨。國健署長王英偉呼籲，民眾應注意保暖，同時牢記FAST(快、快、快)中風口訣，「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，辨識中風初期的重要症狀，把握在黃金3小時內搶救急性中風。

國健署提醒，民眾參加跨年出遊活動時，建議穿著保暖衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著溫度變化來穿脫衣物。最外層可選擇具有防濕與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物。

此外，依疾管署資料顯示，流感疫情持續上升，已進入流行期，國健署也說，民眾在出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，如出現呼吸道症狀應配戴口罩，以預防流感的威脅。

國健署表示，雖然老化是心血管疾病重要的危險因子，但不代表年輕族群就沒有罹患心血管疾病的危機，另高血壓亦是心血管疾病之危險因子，依2018年健康促進業務推動現況與成果調查結果，18歲以上民眾對血壓值認知錯誤率達35%，其中以18-29歲年齡群的錯誤率(40.2%)與不知道(17.7%)所占的比率最高，且有34.2%ㄧ年內未量血壓，顯示年輕族群對血壓值的正確認知及定期量血壓的行為仍需加強。

國健署提醒，跨年出遊的年輕民眾注意保暖外，應結伴同行，牢記心血管疾病促發症狀；若有感冒症狀，勿逞強參加跨年出遊活動，建議在家多休息，以確保健康平安一整年。另外，長輩及高風險民眾應特別注意三高控制、健康飲食、規律用藥、保暖措施及避免菸害。

國健署提到，如果出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期。首先是心臟病徵兆，若突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，一樣要注意；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

其次是中風徵兆：牢記FAST(快、快、快)中風口訣，也就是「臉歪手垂大舌頭、記下時間快送醫」，用來辨識中風初期的重要症狀，把握在黃金3小時內搶救急性中風：

1.「F」就是FACE-臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。2.「A」就是ARM-手垂：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。3.「S」就是SPEECH-大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。4.「T」就是TIME-記下時間、快打電話送醫：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，通知119緊急送醫，爭取治療的時間。

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