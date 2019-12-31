大陸官媒人民日報報導，武漢爆發的不明肺炎不能斷定是SARS，且本次肺炎病例多為當地華南海鮮城經營戶。報導引述湖北省相關部門消息稱，12月以來，武漢市持續開展流感及相關疾病監測，發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎／肺部感染。27例病例中，7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。

報導稱，調查發現，此次肺炎病例大部分為華南海鮮城經營戶。目前，相關病毒分型檢測、隔離治療、輿情管控、終末消毒等工作正在進行。

武漢多位醫院人士也表示，目前病因尚未明確，不能斷定是網上傳言的SARS病毒，其他重症肺炎的可能性更大。而且即便是SARS病毒，此前也已有成熟的防控救治體系，市民也不用恐慌。

此外央視新聞報導，大陸國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。武漢市衛生健康委員會醫政醫管處已於30日公布「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」。通知稱，武漢市部分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人。通知要求各醫療機構要及時追蹤統計救治情況，並按要求及時上報。

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