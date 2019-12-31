泰國首席「鄰家王子」蘇格拉瓦卡那諾，深邃俊美的五官、高挑身材在新片《這一次不再錯過你》深情相愛初戀，一句「你讓我想起某個人」深情台詞迷倒片中主角，勾回初戀，共譜年度最深情同志戀曲，身材高挑健壯、粗眉大眼神似港星郭富城的他，戲外更是讓廣大少女為他傾心。

卡那諾暱稱Weir，是泰國第七電視台一線男星，常演出霸氣總裁，因此擁有「鄰家王子」的封號，他的健壯身材從出道開始越練越結實，就算是超難駕馭的白吊嘎也能完美駕馭，從厚實肩膀到手臂肌肉呈現幾段拋物線條，無邊魅力橫掃亞洲。

2017年他首次主演電影《告別茉莉》，挑戰了他從影生涯的第一個同志角色，不僅榮獲泰國奧斯卡「金天鵝獎」首次影帝殊榮，更入圍亞洲電影大獎最佳男主角，這次再度詮釋同志一角，深情形象即將依舊擄獲廣大觀眾的心，他表示雖然無法透露太多故事劇情，「但保證會看到和過去電視劇裡不一樣的我！」

Weir不只五官深邃，身材也超好。（翻攝自網路）

(中時 )