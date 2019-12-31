前撞球美女新星涉CALL客詐騙判4年 12:382019/12/31 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾經是台灣花式撞球明日之星的余依珊，從4年前起與大陸地區的犯罪集團合組CALL客詐騙集團，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任後騙錢，台北地院將余女判刑4年半，高院重新認定共犯關係及罪數後，將余女改判4年。可上訴。 判決指出，余女擔任台灣地區詐騙集團主持人，先由大陸地區負責調派女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話予被害人培養感情後，繼佯以經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病、需要借錢還款等虚構情節，請求提供金錢援助。 (中時 ) #詐騙 #集團 #地區 #撞球 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商憂對手抹紅 嘆生意還要做嗎？ 00:302019/12/27 政治 台商怕對手陰招抹紅 嘆生意還要做嗎 01:462019/12/27 政治要聞 中國銀行前行長李禮輝：陸擴大金融開放 有利台資搶市占 04:092019/12/28 全球財經 另一冷氣團周二南下 跨年迎曙光有難度 13:132019/12/28 生活 臘八粥暖心暖胃 費鴻泰傳溫情 17:292019/12/28 政治 陸東北迎強降雪 北方降溫超過10℃ 12:202019/12/29 兩岸 澳洲緊急撤離維多利亞省部份地區民眾 21:552019/12/29 財經 水上淨水場擴建積極趕工 目標日增供水3萬噸 14:152019/12/30 財經 風更強！北台灣跨年最低溫讓大家崩潰了 08:302019/12/31 生活 跨年夜越晚越冷！今晚最低溫僅13度 09:152019/12/31 生活 社會熱門新聞 獨》下屬酒後頻傳鬧事 國安局台北市站長遭撤換 - 社會 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 留言評論台大校長爭議 竟遭網友嗆「學店畢業」 - 社會 前撞球美女新星涉CALL客詐騙判4年 - 社會 盧秀燕感謝林佳龍10萬大軍守護台中市 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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