曾經是台灣花式撞球明日之星的余依珊，從4年前起與大陸地區的犯罪集團合組CALL客詐騙集團，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任後騙錢，台北地院將余女判刑4年半，高院重新認定共犯關係及罪數後，將余女改判4年。可上訴。

判決指出，余女擔任台灣地區詐騙集團主持人，先由大陸地區負責調派女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話予被害人培養感情後，繼佯以經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病、需要借錢還款等虚構情節，請求提供金錢援助。

(中時 )