SBL本季尚未嘗到敗績的台啤，上周三戰全勝，創下隊史最佳開季八連勝，表現最出色的外援巴克利（Kentrell Barkley）再度蟬聯單周最佳球員，也寫下SBL史上第一位連續三周獲得最佳球員的紀錄。

在第三周的三場賽事中巴克利依舊維持高檔狀態，繳出場均26分、8.3籃板，投籃命中率高達6成38。對於再度獲選為單週最佳球員、並創聯盟紀錄，巴克利表示，「我很感謝能夠在SBL打球，我會持續專注在每一場比賽中，努力做好自己的本分。」

此外，巴克利也特別感謝隊友，讓他能夠快速地融入團隊，一起並肩奮戰，「我相信球隊會不斷地成長，繼續打出屬於台灣啤酒籃球隊的球風。」

第四周賽事將於1月3起移師桃園巨蛋進行，台啤將繼續挑戰連勝步伐，而璞園將面臨三連戰，能否在自家主場延續上周兩連勝的氣勢，值得期待。

裕隆林宜輝目前生涯總得分為3630分，可望在本週超越蔡文誠的3632分，成為得分榜史上第五。

(中時 )