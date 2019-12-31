因應國際智慧交通運輸發展趨勢，中華電(2412)今日與交通大學雙方簽訂合作意向書加強產學技術合作，透過交通大學先進技術研發成果及中華電研究院核心技術整合，共同布局5G先進智慧交通應用服務，雙方初期以技術合作為目標，加速相關技術商業化，待技術產品驗證成熟後，有機會共同合資育成新公司，除布局國內市場外，並放眼於海外市場打國際盃，搭配政府「南向政策」搶攻東南亞與中亞等市場。

中華電表示，智慧交通建設是智慧城市重要發展指標之一，交通部於今年成立交通科技產業會報，並發表「交通科技產業政策白皮書草案」，勾勒未來十年交通科技產業願景、策略及行動方案，中華電呼應政府政策發展，結合自身在5G、ICT、ITS(Intelligent Transportation System)的研發能量及交通大學V2X RSU(Road Side Unit)等先進技術，共同創造智慧交通領域新市場。

交通大學在人工智慧、毫米波5G與雷達晶片系統、嵌入式系統晶片，以及ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)、自駕車感知與控制系統表現傑出，而中華電積極跨入許多創新領域，如5G行動網路、邊緣運算、智慧交通、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，投入大量人力與資源，強化夥伴生態圈，引領台灣產業發展，積極帶動台灣競爭力提升。

本次雙方透過產研技術策略合作，於應用面以智慧城市及智慧生活服務為範疇，先聚焦智慧交通領域，因應5G時代來臨，陸續研發5G創新應用與服務，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用數位商機。

(時報資訊)