大陸台灣研究會30日在北京召開紀念大陸國家主席習近平「1.2重要講話」發表一周年座談會。學者們認為，隨著台灣「大選」臨近，兩岸關系又處於一個關鍵節點，但不管形勢如何變化，我們將繼續以習近平總書記「1.2重要講話」作為新時代對台工作的根本遵循和行動指南，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。

據中國台灣網報導，大陸台灣研究會30日在北京召開紀念習近平總書記「1.2重要講話」發表一周年座談會。大陸台灣研究會副會長汪毅夫、孫亞夫、李亞飛、海峽兩岸研究中心學術顧問王衛星、中國社會科學院台灣研究所所長楊明傑等參加座談。

大陸台灣研究會執行副會長王升首先表示，習近平總書記「1.2重要講話」發表後，大陸台灣研究會組織了本會理事和專家學者認真學習講話精神，多次圍繞這一重要講話內容舉辦學術研討會，就民族復興與國家統一、探索一國兩制台灣方案、深化兩岸融合發展等議題深入研討，收到了良好效果。

與會學者認為，習近平總書記「1.2重要講話」發表一年來，大陸方面對台涉台部門深入學習貫徹講話精神，積極推動兩岸關係和平發展，特別是與台灣方面有代表性的團體和人士以「兩岸關系與民族復興」為主題舉辦三場座談會，在開展兩岸民主協商上做了有益的探索和嘗試，在海內外產生熱烈反響。

大陸相關部委在惠台「31條措施」基礎上再推出「26條措施」，進一步擴大台商台胞在大陸的同等待遇，《台灣同胞投資保護法》也於近期修訂，為台資企業在大陸發展提供了更為有利的投資環境，可以說，在「1.2重要講話」精神指引下，兩岸融合發展不斷開拓前行。

學者們認為，當前，台海局勢錯綜複雜，民進黨當局利用香港「修例風波」煽動兩岸對立，破壞和平發展局面，美國加大打「台灣牌」的力度，不斷發出錯誤信號，但大陸方面始終以「1.2重要講話」為指引，保持定力，不為所擾，使兩岸關系總體上保持穩定，民間交流往來繼續發展。

(中時 )