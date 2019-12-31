蔡英文總統歲末到桃園楊梅昊天宮替在地立委候選人輔選，對於選情，蔡英文認為模擬考再好也不如一次大考，她審慎面對，不過現場則有民眾突如其來大喊「蔡英文落選！」一度打斷媒體聯訪，但蔡英文否認被嚇到，還說「要去問一下她說了什麼。」

針對國會民進黨團推反透法，在野黨痛批強行通過是違反程序正義，根本是進入戒嚴時期。但蔡英文解釋說法案從5月開始討論，前陣子各黨團在立法院長主持協商下進入逐條討論，各黨團也都提出意見，她相信執法機關有同樣的態度嚴謹執法。

至於先前張善政接受外媒採訪時稱九二共識是被中國大陸國家主席習近平汙衊，也被民進黨汙衊，蔡英文認為國民黨對九二共識的解釋與現實脫節，在現實環境裡要想處理兩岸關係不能老是活在過去。蔡英文認為國民黨用與現實脫節想法面對，是不切實際。

甫落幕的總統候選人辯論大會中，國民黨總統候選人韓國瑜提到「歐盟要把核能視為綠能」、「德國對非核反悔」，德國在台協會對此發文澄清，韓陣營認為德方是受到特殊壓力。對此，蔡英文直指韓國瑜的選戰策略只剩3個，就是貪汙、國家機器以及華民國會滅亡。

蔡英文認為韓國瑜宣稱的這3項都不存在，也都不是事實，認為韓國瑜不聽澄清只在編織自己的故事，蔡英文表示在政見會上曾提醒韓的看法錯，事實上德國並沒改變非核家園的政策，蔡強調誠信很重要，一再提醒韓卻不改正，還要駐台代表處澄清，她深感遺憾，作為政治人物不應有這樣行為。

對於韓國瑜在辯論會上批評媒體引發議論，但韓陣營認為此舉是在監督媒體，蔡英文認為「監督跟罵是兩回事」，長期以來韓反應跟社會期待有差距，政治人物應懂得傾聽人民的聲音、感受人民，韓的做法跟想法不是競選總統該有的事情。

(中時 )