選戰倒數11天，民進黨秘書長羅文嘉今倒數喊話，12月15日到昨天最新民調，民進黨政黨選票下修兩席，變成12席，國民黨上升兩席變成12席，擔心政黨票分散造成民進黨再過半邊緣沒有過半，所以呼籲支持者，不要過度樂觀，所以提出三張票顧台灣，拒絕買票、返鄉同票、集中選票。

此外，黨中央接下來選前大造勢，會有20場；民進黨副秘書長林飛帆說，針對膠著選區重點地面組織輔選，空戰會多加強；目前五五波包括已相當機會勝選；台北市包括吳怡農、賴品妤、許淑華，有機會可以奮力一搏；桃園黃世杰、鄭寶清；新竹小幅領先要拉開鄭朝方、台中莊競程衝到五五波、呈現拉鋸；彰化洪宗熠跟陳秀寶，花蓮蕭美琴小幅領先。

羅文嘉表示，選戰剩下11天，膠著選區充滿不確定；目前台北市的高嘉瑜跟呂孫綾已經領先，屬於誤差範圍選區。

羅指出，總統選情從6、7七月過來，總統蔡英文與韓國瑜最新民調差距維持穩定領先。區域立委一直到11月中旬，民調大概選情有相當上升，從國民黨不分區出現吳斯懷後開始，民進黨在各區域選情都有明顯上升，所以總統穩定，一般人對於民進黨持樂觀，但最昨晚民調發現，政黨票會是最大變數，總統穩定領先、區域明顯上升，政黨票成為大變數。

他說，但是經過昨天政黨選票下修兩席，擔心政黨票分散造成民進黨在過半邊緣沒有過半，所以呼籲支持者，不要因為過度樂觀，區域選舉有上升而過度樂觀，造成政黨票未過半，民主國會落空。

羅說，國民黨不是支持率增加，是可分配席次增加，另外過5％的政黨沒增加，是席次增加，而不是支持率增加，所以他才認為，這是影響民進黨關鍵，大家要拒絕買票。

他強調，投票意願影響支持度，若投票意願再提升高於對手，席次才會上升，返鄉投票是年輕選民居多，且支持本黨居多，因此成為關鍵，集中選票是顯示重要性。

被問到台灣基進黨成為第五個明顯上升政黨，他們喊出配票？羅說，每個政黨都會談封關前民調，且會有衝突，但是要告訴支持者，集中選票絕對不能忽略。

林說，每個政黨是有選舉策略，但是民進黨政黨票確實受到影響感到焦慮。被問到民進黨強推反滲透法藍綠強力動員導致政黨票下滑？羅說，選情到最後，韓國瑜民調顯示比想像中低，但不太可能，這是經驗值，本來就會回歸，是否因為反滲透法，選情急時，這會有適度回歸。

林說，反滲透法在民調上沒有明顯變化，只是選票分散，還有選前最後兩週，藍綠歸隊，韓國瑜支持者的凝聚力及在各方投票意願相對強，所以民進黨必須審慎下修席次。

(中時 )