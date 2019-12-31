以書籍版權頁為依據，作者、繪者等八類創作者均在補償酬金發放範圍。（擷取自教育部說明影片）

讀者借一本書，作者就賺2.1元！「公共出借權」制度將於2020年1月起試辦，以國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館兩館當年度借閱資料為基準，只要是本國創作者在台灣出版、具有ISBN的紙本圖書，讀者每借出一本，政府就補償新台幣3元，其中7成給創作者、3成給出版者，預計將試辦三年。若順利推行，作家們最快將可於2021年五月拿到來自圖書館的第一筆補償酬金。

目前全球已有英國、澳洲、加拿大等35個國家實施「公共出借權」。對於制度的試辦，出版界和創作者都表示樂見。兒童繪本作家曹俊彥表示，雖然長年和圖書館密切配合，推動閱讀，卻發現這個矛盾，「我會跟家長說要去買書，但如果買不到或不想買，就到圖書館借，但是圖書館書借得越多，出版社就愈難經營，創作者也就愈沒有生存空間。幸好今天這個問題就解決了。」

作家廖玉蕙也直言，聽到「公共出借權」推動，最想知道的就是「可以拿多少錢」，「很多讀者都會來說：妳的書很好看，我去圖書館借了很多。我聽了就在算這樣出版社少賺了多少。早年寫書可以拿到很多版稅，但這幾年閱讀和買書的人口愈來愈少，這樣的補助有很大的象徵意義。」

文化部長鄭麗君表示，雖然是試辦，卻是觀念重要的一步，代表國家對於創作和出版的尊重和感謝，台灣也是東亞第一個推動公共出借權，展現文化政策與時俱進。教育部長潘文忠表示，台灣在創作量上是名列前茅的國家，應該要政府鼓勵支持創作。試辦期間也將另外編列預算，不影響圖書館採購。

時報出版董事長趙政岷表示，紙本書衰退是全球的現象，今天教育部和文化部一起把圖書借閱的權利分享給出版社和作者，儘管杯水車薪，但站在出版社立場，還是很開心能參與，「台灣圖書的借閱量和銷售量幾乎已經相等，甚至借閱量仍在成長，銷售量在衰退，如果借書能幫助到出版社和作家，對台灣的創作環境來說是很好的事。」

教育部終身教育司閱讀及語文教育科科長吳中益表示，目前全台有544間公共圖書館，全年有9198萬人次走進圖書館，有7791萬冊的圖書被借閱，其中試辦的兩館借閱量約佔全部4％。預計2020年開始統計數據，到2021年正式發放，「若照之前的數字預估，可能會需要一千多萬的預算，但因為補償酬金排除外國作者，確切的數字還要再計算。」

試辦期間，創作者和出版者的補償酬金分配比例無涉出版合約關於著作衍生的利益，創作者有兩人以上的圖書，補償酬金以均分為原則，且補償酬金發放下限為30元，未達者將併入下年度累計。試辦兩館統計年度借閱次數後，將公告符合補償酬金發放資格的書目，符合資格的創作者和出版者可於隔年二月起上網登記，五月起發放補償酬金。

長年參與公共出借權研究和推動的政大圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友表示，樂見出版界和圖書館界能取得共識，也期待試辦期間過後，能擴大到全台灣，「目前雖然由教育部編列特別預算，但這三年間，無論是修《圖書館法》或另立新法，希望能找到法源依據，保障這筆預算和制度。」

邱炯友也表示，日前參與國際公共出借權論壇時，不少國際組織都很好奇台灣將試辦的狀況，也建議台灣應該加入「國際作家論壇」（International Author’s Forum），「台灣沒有很堅強成熟的作家團體，但在國外，作家團體的力量很大，可以推動制度的行程。」

(中時 )