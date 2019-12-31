郭昱晴演出《麻辣鮮師》「萬老師」一角，不過因為不只一次在臉書批評韓國瑜，遭韓粉出征謾罵，對此她不僅提出六點迎戰酸民，甚至嗆聲：「會在辯論會上脫鞋搓腳抓癢的，本人不屑」。

郭昱晴列出遭韓粉提出的一連串質疑，例如：「萬老師？誰啊？沒戲演，沒節目上了，才在那邊蹭什麼政治的熱度」、「她也配叫老師？自己婚姻都搞不好」，對此她提出反擊：「麻辣鮮師是快20年前的偶像劇，也是史上被連續重播最多次的一部經典校園喜劇」，接著更強調才拍完兩檔大愛劇場的戲，還有一部優質劇「靈異街11號」，甚至被邀約上許多談話節目，例如：《女人我最大》、《「麻辣天后傳》等，此外更秀出出版多本的書籍，不僅多刷還登上排行冠軍，直言自己是「袖珍藝術界中挺強的老師」。

郭昱晴臉書全文。（圖／郭昱晴臉書）

對於被質疑不紅蹭政治熱度，她表示真要蹭會選擇蹭一個令人尊敬的對象，對於會在辯論會上脫鞋搓腳抓癢的，本人不屑，對於遭酸民頻頻嗆聲，她表示原本完全不想搭理，但老公表示只要人身攻擊就該給教訓，因此揚言會再提告第二波，接著嗆聲：「如果真沒智慧分析時事，與其動嘴酸我，不如加強自己的能力，少嘴一點！用眼睛看，用腦袋想，吐不出人話的嘴就閉上吧」。

(中時電子報)