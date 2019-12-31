網傳國土計畫將宗教趕到偏鄉，內政部營建署今天澄清，這是對國土計畫的誤解，目前內政部正會同有關機關研訂「國土計畫土地使用管制規則」草案中，對宗教建築的土地使用規定尚未定案，政府會審慎研訂。既有合法宗教建築並不會受影響；已補辦登記者，也會繼續輔導合法使用，政府不可能強制將宗教建築趕到偏鄉。

營建署表示，基於保障既有合法權益，既存合法宗教寺廟，不論未來國土計畫劃設為何種國土功能分區分類，不但可以維持原來的使用，不會有被拆除疑慮外，土地還將編定為「宗教用地」，使寺廟土地名實相符，廟方可以在用地範圍內新建、重建或改建。

另外，針對過去已補辦登記有案的宗教寺廟，國土計畫土地使用管制規則將研訂配套機制，以協助土地使用合法化，且輔導合法區位並不限於農業發展地區第四類、城鄉發展地區第二類之一或城鄉發展地區第三類，外界流傳宗教建築將被趕到偏鄉是誤解。

營建署指出，對於既存待合法的宗教建築，考量宗教為國人重要心靈涵養場域，內政部也會傾聽各方意見，審慎訂定相關配套措施；此外，針對未來新的宗教建築，也都可以依程序，申請新增宗教建築用地，並編定為宗教用地，政府不可能強制將宗教趕到偏鄉。

營建署表示，國土計畫法於2016年5月1日起施行，依規定，國土功能分區圖公告後，將於2022年5月1日起，取代現行區域計畫法，作為非都市土地使用管制之依據。為使土地使用管制順利銜接，內政部刻會同有關機關積極研訂「國土計畫土地使用管制規則草案」，就宗教建築相關土地使用管制規定，將審慎評估研訂，以兼顧宗教自由及國土計畫。

(中時 )