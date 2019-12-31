工作忙碌、壓力大，你是不是一忙起來，經常2、3天都沒有正常排便？總是全身痠痛，無法消除疲勞，體重還一直上升？日本醫學博士表示，自己連續20幾年每天吃醋洋蔥，不但降低膽固醇、免疫力變強，而且研究顯示，而且每天吃洋蔥的人，血管年齡竟比沒吃的人年輕10～20歲。

《良醫健康網》報導，日本醫學博士周東寬指出，自從他的診所開始用醋洋蔥進行飲食療法後，發現在高血脂患者身上發揮了下列3大成效，效果比預期的還要好，連他自己都很驚訝。

1. 降低血壓

形成洋蔥辛辣成分的硫化物有減緩血液凝固的效果，讓血液變清澈。醋裡含有的檸檬酸可抑制血小板凝集，讓血液流動順暢；此外，胺基酸還可以防止紅血球、白血球和血小板氧化。這些加成效果，讓血液循環獲得改善，施加在血管壁上的壓力減少，血壓也跟著逐漸下降。

2. 降低血糖值

洋蔥含有的二烯丙基硫醚和槲皮素，可減少血液中多餘的糖和脂質。二烯丙基硫醚和維生素B1結合後變成蒜硫胺素，還可以活化肌肉，對胰島素的敏感度提高，當糖分代謝變旺盛，肌肉更容易消耗糖分當作能量使用。此外，洋蔥的膳食纖維可抑制飯後血糖值上升，醋裡的醋酸也能減緩飯後血糖值上升的速度。洋蔥內含的穀胱甘肽可促進胰島素分泌，對糖尿病患者有明顯改善。

3. 加速新陳代謝、消除肥胖

洋蔥的二烯丙基硫醚可減少體內多餘的脂肪和糖分，還能增加糖分轉換成能量時需要的維生素B1吸收率，並且提高維生素B1的工作效率；槲皮素可抑制身體吸收脂質，同時提高儲存在體內脂肪的燃燒效率。醋含有的檸檬酸可促進新陳代謝，能量消耗增加，自然容易瘦下來。

(中時電子報)