日本一名男子深野俊昭，30歲創業後一直過著企業戰士生活，把凌晨12點當作吃飯時間、想吃什麼就吃，每天拚命工作。結果在他57歲時被診斷有狹心症，隔年第一次心肌梗塞發作，醫生警告，若再晚五分鐘來必死無疑，第二次心肌梗塞是在動手術時發作，他仍記得醫生拿手電筒照他眼睛的那一陣強光。

早安健康報導，去鬼門關前走2趟的深野爺爺，為了不讓妻子擔心受怕，決定改善生活習慣，認真遵從醫師建議，一邊量脈搏一邊散步，每天負責到超市買菜，將每日一小時的走路時間，融入日常生活。

有研究顯示，心肌梗塞後手術過的病人，復健師會鼓勵他們，把散步當作術後復原運動，目的是為了恢復雙腿肌肉的力量，同時也不容易出現術後腎功能降低的危機。最後靠著散步，深野爺爺的體重從巔峰80公斤減回63公斤，醫生還稱讚他擁有一顆能恢復正常的超強心臟。從兩次心肌梗塞中復原，如今75歲的他仍頭好壯壯，還去電腦專科學校上學。

(中時電子報)