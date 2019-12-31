台北市長柯文哲的媽媽(左三)陪同掃街拜票。（巫靜婷攝）

苗栗縣第一選區民眾黨立委候選人朱哲成，邀台北市長柯文哲的爸媽陪同掃街。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲的媽媽何瑞英。（巫靜婷攝）

苗栗縣第一選區民眾黨立委候選人朱哲成，今日邀請台北市長柯文哲的爸媽陪同，與不分區立委提名人、通霄鎮代傅郁揚，深入通霄市場掃街拜票，柯媽何瑞英認為陳菊北上後，蔡英文被新潮流綁架，但她還是會投蔡英文，笑稱「我相信我兒子會聽我的話」。

民眾黨不分區提名人蔡壁如日前受訪時提到，許多民眾黨黨員不滿民進黨打柯文哲，「賭爛」要投票給國民黨總統候選人韓國瑜。柯媽今則無奈表示，民進黨要一直打柯，生氣又能跟誰說，她認為民進黨因「忌妒」才會打柯，就是怕民眾黨會贏。

柯媽讚蔡英文總統是老實人，過去也曾與柯有合作，她將矛頭指向陳菊，認為是陳放棄高雄接任總統府祕書長後，帶領新潮流綁住、架空蔡，蔡英文才變得不一樣。

柯媽表態支持蔡英文，說「蔡英文又沒罵柯文哲，她被新潮流綁架才整個變質，不然以前不是這樣。」至於媳婦陳佩琪日前則發文表態「公婆和先生要投給誰，與我無關」，暗指蔡是網軍頭子，投蔡等同「殺夫」，柯媽則回應，投誰是個人意志，她只會建議，至於柯想選誰他自己知道，「我相信我兒子會聽我的話」。

(中時 )