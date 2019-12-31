經統計2019年1月1日至12月30日，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新臺幣1億8077萬餘元。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

經統計2019年1月1日至12月30日，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新臺幣1億8077萬餘元。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府警察局積極執行打詐策略，與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，並與鄰（里）長、社區管委會、保全（住戶大樓、金融機構等）共組防詐友善通報網，加強宣導反詐最新資訊，遇有民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺犯罪情資，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

經統計2019年1月1日至12月30日，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新臺幣1億8077萬餘元，攔阻金額六都第一，成效顯著。為感謝相關業者積極協助攔阻民眾遭詐騙及通報可疑情資，新北市政府警察局針對有功人員皆會提報市府治安會報表揚。

市長侯友宜特於2019年12月31日新北市政府治安會報中表揚玉山銀行、淡水一信、新光銀行、板信銀行、京城銀行、臺灣銀行、中華郵政、中國信託、華南銀行及農會等共22名攔阻有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

近來易遭詐騙手法多為假冒公務機關詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人接獲詐騙集團來電，假稱民眾電信費未繳，再轉接給假冒檢察官人員，對方以涉及刑案需監管帳戶為由，要求被害人提供提款卡資料，並要確認被害人所有戶頭內餘額。所幸民眾於ATM操作時，銀行襄理因民眾手持手機及三張提款卡站在提款機前，察覺狀況有異，上前關懷提問後發現疑似遭詐騙，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項成功。

詐騙集團常利用假冒公務機關名義詐騙，受騙之高風險族群為50歲以上長者，詐騙集團常以偵查不公開為由，要求民眾保密不可告訴家人及要保持通話等。民眾應多關心家中長者，並多提醒長輩：檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、繳交保證金及監管帳戶，也不會在電話中通知傳喚或製作筆錄，更不會要求至超商接收傳票公文，請民眾慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

新北市政府警察局提醒，年關將近，民眾切勿聽從他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時尋求協助，避免鉅額財產損失。新北警方亦會持續站在阻詐的第一線，守護民眾財產安全，讓市民安居樂業。

(中時 )